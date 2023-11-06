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06 Kasım 2023 Pazartesi 10:41:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 10:41:00

Ankara'da kritik temas... Fidan-Blinken görüşmesinde gündem Gazze

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşme sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi bitti.

Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığında, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Blinken, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Etiketler : hakan fidan antony blinken görüşme
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