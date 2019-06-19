Ankara'da koltuklar paylaşılamadı! Ortalık karıştı
CHP, İYİ Parti ve HDP arasında sıkışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı atamalar yapboza döndü. Atamalar, üç ortak arasındaki koltuk kapma yarışı nedeniyle uzun soluklu olmuyor. Yavaş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve İtfaiye Daire Başkanı’nı iki kez değiştirdi.
CHP, İYİ Parti ve HDP arasında sıkışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı atamalar yapboz oyununa döndü. Ankara Büyükşehir Belediyesinde bürokrasiye yapılan görevlendirmeler, üç ortak arasındaki koltuk kapma yarışı nedeniyle uzun soluklu olmuyor. Bu durum belediyede atama trafiğine de yansıyor.
ÇEVREDEN SOSYAL MEDYAYA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldikten sonra kendisi tarafından atadığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şenol Şentürk’ü kısa bir süre sonra tekrar görevden aldığı öğrenildi. Şentürk’ün yerine Serkan Codal’ı getiren Yavaş, Şentürk’ü Sosyal Medya Daire Başkanı olarak asaleten atadı. Codal’ın da görevinde geçici olduğu büyükşehir koridorlarında konuşuluyor.
DENEYİMSİZ İSİMLER İTFAİYEYE
Yavaş’ın atama yaptığı ve sonrasında atama kavgasının yaşandığı bir diğer birimin ise itfaiye olduğu belirtildi. İtfaiye Daire Başkanlığı’na İyi Partili Aydın Kahraman’ı getiren Yavaş, CHP’nin baskısı sonrası Kahraman’ı almak zorunda kaldı. Yavaş, Kahraman’ın yerine bu sefer vekaleten Salih Kurumlu’yu getirdi. Atanan amirlerin afetlere müdahale konusunda deneyimi de sorgulanıyor.
İHALELER İSTİFAYA MI ZORLADI
Yine Yavaş’ın onayı ile ANFA genel müdür yardımcılığına getirilen Fatih Arıcıoğlu’nun da geçtiğimiz günlerde istifa ettiği belirtildi. Arıcıoğlu’nun istifasının arkasında son günlerde yapılan park-bahçe ihalelerinin olduğu söyleniyor.
Sürgünler için 23 Haziran bekleniyor
Belediyede konuşulan bir konu da personelde asıl büyük yer değişiminin pazar günü yapılacak İstanbul seçimlerinden sonra olacağı şeklinde. 23 Haziran'dan önce büyük bir değişikliğin yapılması halinde İstanbul'daki sonuca etki edeceği için seçimin tamamlanmasının beklendiği konuşuluyor.
(Yeni Şafak)
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