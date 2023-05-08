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08 Mayıs 2023 Pazartesi 08:59:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 08:59:00

Ankara'da kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunan 32 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Ankara Emniyetince, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyetince, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Etiketler : ankara emniyeti kamu kurumları internet sitesi hacker siber saldırı operasyon
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