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27 Aralık 2022 Salı 09:27:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 09:27:00

Ankara'da DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Etiketler : ankara operasyon deaş
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