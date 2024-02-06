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06 Şubat 2024 Salı 08:34:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 08:34:00

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; toplam 13 şüphelinin, gözaltına alınmalarına karar verildi.

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