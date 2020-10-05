Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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05 Ekim 2020 Pazartesi 10:10:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 10:29:00

Ankara'da Emniyet ve MİT'ten DEAŞ operasyonu:25 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucu 24'ü Irak, 1 Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca koordineli olarak yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları neticesinde 29 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, Suriye'de de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

Ankara genelinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Öte yandan, firari yabancı uyruklu 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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