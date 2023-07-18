Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: AA
Başkentte, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin el konulan dijital materyalleri ve sosyal medyada örgüt propagandası amacıyla yayınlanan görüntüleri inceleyerek DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve propaganda yaptıkları anlaşılan 2 şüphelinin kimlikleri ve Ankara'daki ikametleri tespit edildi.
Biri yabancı uyruklu 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
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