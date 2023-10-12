Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Başkentte, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu 11 yabancı uyruklu kişiye yönelik Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 Irak ve 2 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
Adresinde bulunmayan Iraklı bir kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Yakalananların Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
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