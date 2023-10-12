VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'tan Gazze'ye insani yardım kararı
Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü
Su oranı yüzde 90 azaldı: Gazze'de insanlık krizi
İsrail'in 'Gazze şiddeti' tırmanıyor: Bir aileden 7'si çocuk 9 kişi öldürüldü
Rusya'dan BMGK'ya Filistin çıkışı: "Aldığınız kararları uygulayın"
Filistinli yetkiliden kritik açıklama: "İsrail 30'yakın katliam yaptı"
12 Ekim 2023 Perşembe 16:49:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 16:49:00

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ABONE OL

Başkentte, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu 11 yabancı uyruklu kişiye yönelik Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 Irak ve 2 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Adresinde bulunmayan Iraklı bir kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakalananların Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Etiketler : terör DEAŞ operasyon
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX