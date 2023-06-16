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16 Haziran 2023 Cuma 13:08:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 13:08:00

Ankara'da böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: TRT Haber

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Ankara Valisi Şahin, Ankara'da iki vatandaşın böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da iki vatandaşın böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Bugün sabah saat 07.33' te Keçiören ilçemizde ikamet eden bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri alınmış olup konu ile ilgili olarak derhal sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerimizden alınan bilgiye göre durumdan etkilenen 7 vatandaşımızın olduğu, ilk bulgulara göre şahıslarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğü değerlendirilmiştir. Hastanelere nakilleri sağlanan şahıslardan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, diğer vatandaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme ve araştırmalar Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde uzman ekiplerce sürdürülmektedir."

Etiketler : ankara vasip şahin böcek ilacı zehirlenme
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