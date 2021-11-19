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19 Kasım 2021 Cuma 01:43:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 01:43:00

Ankara'da bir binada patlama

Kaynak: AA

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ankara Valisi Şahin, yaşanan patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

Etiketler : ankara kızılcahamam patlama
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