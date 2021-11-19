Ankara'da bir binada patlama
Kaynak: AA
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Ankara Valisi Şahin, yaşanan patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi.
- Ankara'da bir binada patlama
- Başkan Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye mesajı
- Türkiye-Avusturya siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleştirilecek
- Türkiye'de 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüştü
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dünyaya 'Yunanistan' tepkisi