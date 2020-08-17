  • BIST
    1086.2
  • Dolar
    7,3916
  • Euro
    8,7765
  • Altın
    470,9650
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kadrosuna kattığını duyurdu
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler alındı
Kızılay Esenyurt Şube Başkanı Aytekin Çolak: Felaketleri hatırlamak tedbir almak için önemlidir
Bakan Koca, sosyal medya üzerinden uyardı: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıl ...
Avrasya ülkelerinde koronavirüs tedbirleri gevşetildi
Bakan Kurum, gürültü kirliliğini engelleyen bariyerleri yerinde inceledi
Kushner: Filistin ne zaman masaya gelirse, bunu memnuniyetle karşılarız
İzmir'de bilardo salonları yeniden açılıyor
Galatasaray Norveçli futbolcu Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu
Google Avustralya'daki kullanıcılarının bilgilerinin medya kuruluşlarıyla paylaşılabileceğini duyurdu
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan yeni anayasaya göre seçim önerisi
ABD Başkanı Trump: Biden, Erdoğan ile başa çıkabilecek zihinsel kapasitede değil
Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık manevi tazminat davası
Ankara'da koronavirüs ile ilgili yeni önlemler alındı!
Pakistan'da tekne alabora oldu: 8 ölü
Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe'ye imza attı
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' desteği
Koronavirüs tedbirleri devam ediyor... Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Yemen'deki siyasi partilerden İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki: Siyonist oluşumla normalleşmeyi kın ...
ABD'de Kovid-19 bilançosu artıyor! Ölü sayısı 173 bini aştı
Bernard Mensah resmen Beşiktaş'ta!
Bakan Albayrak: Türkiye bu krizden güçlenerek çıkacaktır
17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:06:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:19:00

Ankara'da koronavirüs ile ilgili yeni önlemler alındı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Alınan son dakika bilgiisine göre, Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandığı açıklandı.

Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ankara'da taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı. Ankara'da sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı. Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi.

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü.

Evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların acil işlerini gerekçe göstererek evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal edip sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attığı belirlendi.

Vatandaşların düğün, nişan, cenaze ile sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımının arttırmasının özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirildi.

- MAHALLE DENETİM EKİPLERİ İZLEME VE TAKİP YAPACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda ilgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına karar verildi.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri"nin oluşturulması, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanması kararlaştırıldı.

Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına karar verildi.

- HES UYGULAMASI KAMU KURUMLARINA GİRİŞLERDE KULLANILACAK

Kurul, Başkent'te taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasını, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasını, sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat belirlenmesini, buralarda toplu yemek verilmesinin yasaklanması ile diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesini kararlaştırdı.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına da karar veren Kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda (trafiğin pik yaptığı saatlerde) bu araçları kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında da karar alan Kurul, bu kişilere idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasını kararlaştırdı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER