Ankara'da 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine gümrük kaçağı malzemeleri taşıdığı belirlenen tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 5 bin 282 kablosuz kulaklık, 5 ton kıyılmış tütün, 2 bin 48 giyecek ve aksesuar malzemesi ile 77 çeşitli elektronik malzeme bulundu.

Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.