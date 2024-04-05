VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beşiktaş'ta yangın faciasına 8 tutuklama
YSK 3 ilde yapılan itirazları reddetti
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Bir ve beraber olacağız
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İsrail alarmda! Roma Büyükelçiliği güvenlik için kapatıldı
Ankara'da 5 ton kaçak tütün ele geçirildi
05 Nisan 2024 Cuma 16:20:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 16:20:00

Ankara'da 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'nın Ayaş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine gümrük kaçağı malzemeleri taşıdığı belirlenen tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 5 bin 282 kablosuz kulaklık, 5 ton kıyılmış tütün, 2 bin 48 giyecek ve aksesuar malzemesi ile 77 çeşitli elektronik malzeme bulundu.

Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : ANKARA KAÇAK TÜTÜN YAKALANMA
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX