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09 Kasım 2022 Çarşamba 17:56:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 17:56:00

Ankara'da 10 Kasım nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

Kaynak: AA

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Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı nedeniyle yarın Anıtkabir'de anma töreni düzenleneceği belirtildi.

Buna göre, yarın saat 05.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Gençlik Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Akdeniz Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.

Etiketler : ankara araç trafiği 10 kasım yollar
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