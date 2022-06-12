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Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
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12 Haziran 2022 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 15:52:00

Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda." dedi.

    Şahin, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.

    Sel nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla çalışmalara devam edildiğini söyleyen Şahin, toplam 188 kişiden oluşan 3 profesyonel ekibin bölgede olduğunu bildirdi.

    Şahin, bölgede hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını aktararak, "19 yapıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün ekipleri tespit yaptılar. Yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün hasar tespit çalışmaları neticesinde 34 büyükbaş, 22 küçükbaş telefatı tespit edildi, toplam 90 ton civarında da yem kaybı var. Bunlar üstesinden gelebileceğimiz zararlar." diye konuştu.

    Mağdur durumdaki kişilere gerekli yardımların yapıldığını ifade eden Şahin, "Bölgede besicilik yapanların büyük kısmı hayvanlarıyla beraber başka bir yere nakledildi. Yem eksiği olan vatandaşlarımıza da ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyemiz yem takviyesinde bulunuyorlar." bilgisini paylaştı.

    Şahin, kayıp vatandaşın bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda." dedi.

    Etiketler : Ankara Valisi Vasip Şahin Tatlar Deresi Sel
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