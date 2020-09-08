08 Eylül 2020 Salı 11:42:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 11:46:00
Ankara Valisi duyurdu: Yakalandı
Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi, Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum'' dedi.
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