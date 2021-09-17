Ankara Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

Türkiye'de ilk kez bir tramvayın içinden geçeceği, pazar yeri ve tohum merkezi gibi etkinlik alanlarının bulunacağı hem Ankara'ya hem de ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyle, çok önemli bir kültür aksı kamuoyuna ve Türkiye'ye kazandırılmış olacak.

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi projesinin tamamlanması için gün sayılıyor. 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşan AAKM Millet Bahçesi Ankaralılara keyifli anlar yaşatacak.

Yapı ve Yapı İnşaat Proje Müdürü Olcay Kazan hem Ankara'ya hem de ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyle ilgili şunları söyledi:

"En yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Millet Bahçesi, sadece Ankara ve Türkiye'yi değil tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir proje. 637 bin metrekarelik alan üzerine kurulan AKM Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla Ankara'ya yeşil alan ve kültür koridoru kazandırılmış olacak. Yaklaşık %95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak olan Millet bahçesinin içinde cami, sanat atölyeleri, kır lokantası, çayhane, pazar yeri, tohum merkezi, çocuk kulübü, sağlık merkezi, binicilik merkezi gibi sosyal alanlar da bulunacak."

Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa Zipp Coaster eğlence parkurunun da yer aldığını hatırlatan Kazan, kurulacak olan zipp coaster parkurunun 1.2 km uzunlukta teleferiğe sahip olacağını belirtti.

DÜNYADA BİR İLK: "AVRUPA'NIN EN BÜYÜK PARKI OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYACAK OLAN AAKM'NİN İÇİNDEN TRAMVAY GEÇECEK"

Hem Dünyada hem de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Kazan, ilk kez bir tramvayın millet bahçesinin içinden geçeceğini ve 760 bin metrekarelik alanın tramvayla gezilebileceğini söyledi. 4 duraklı tramvay hattının 3 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Kazan, vatandaşların istenilen durakta vakit geçirilebileceğini sözlerine ekledi.

"TOHUM MERKEZİ ve YÖRESEL ÜRÜN PAZARI OLACAK"

Millet Bahçesi'nde, il tanıtım günlerinin yapılacağı tesislerin yanı sıra çiftçiden direkt ürün alınabilecek organik pazarın da bulunacağına dikkat çeken Kazan, "Proje kapsamında tarım kültürünün sürdürülebilirliği için yöresel ürünlerin yer alacağı organik pazar ve tohum merkezi olacak. Alanda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle AKM Millet Bahçesi 7 gün 24 saat işleyen çok önemli bir merkez haline gelecek." Dedi.

Kazan sözlerine şöyle devam etti:

"Kitap okuma, hobi alanları, çocuk oyun alanları ve çimlerde oturma alanları yaptık. Macera parklarında gezebilecekler. Binicilik, etkinlik çayırlarının, gösteri havuzlarının olduğu alanlar düzenledik. Gerektiğinde bin kişilik konferans salonunda eğitim yapılabilecek. Projede kapalı otopark yer alacak. Bahçemize, bölgeye gelenlere hizmet verecek ve bölgedeki otopark sorununa hizmet verecek proje olacak."

'9 BİN ADET AĞAÇ DİKİLECEK'

Kazan, AAKM Millet Bahçesi'nin ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Proje kapsamında 58 türden yaklaşık 9000 ağaç, 63 türden 190 bin çalı, 6 türden 5 bin 300 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek. Toplam proje alanı olan 640 bin metrekare alanın 450 bin metrekaresi yeşil alan olacak."

"ANKARA'NIN HEM KUZEYİNDE HEM DE GÜNEYİNDE İKİ EKOLOJİK KORİDOR OLUŞACAK"

Bu proje ile Ankara'mızın hem güneyinde hem de kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturduklarını belirten Komutekir, ekolojik koridorla ilgili şunları söyledi:

"Atatürk Orman Çiftliği ile Atatürk Kültür Merkezi'ni buradan Gençlik Parkı'mızı, 19 Mayıs Stadyumu'muzu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alanını, Ankara Hergelen Meydanı'nı ve oradan da Ankara Kalesi'ne kadar tarihi, kültürel ve doğal aksı birbirine bağladık. Atatürk Orman Çiftliği ile Gençlik Parkı'nı 19 Mayıs Stadyumu'muzun bulunduğu alanı birbirine bağlayacak çok önemli bir yeşil alanı kazandırdık."