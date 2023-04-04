VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"En zorlu koşullarda dahi ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz"
Malatya'daki konteyner kentlere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi
YÖK lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını artırdı
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Akar kanaat önderleriyle bir araya geldi
MB Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
04 Nisan 2023 Salı 10:35:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 10:35:00

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 5'i kamu personeli 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı, zanlılardan 10'u yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ içerisinde yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve bu şekilde hiyerarşiye dahil olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 5'i kamu personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

Etiketler : ankara fetö soruşturma gözaltı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX