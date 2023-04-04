Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ içerisinde yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve bu şekilde hiyerarşiye dahil olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 5'i kamu personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.