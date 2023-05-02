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02 Mayıs 2023 Salı 09:20:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 09:20:00

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : ankara fetö soruşturma gözaltı
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