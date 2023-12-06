VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne 8.066,52 puandan başladı
MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail'den Gazze'deki sivillere saldırı... 250 yer bombalandı
Ukrayna'dan karşı saldırı... 41 İHA ve bir savaş uçağı imha edildi
MEB sınıf annesi uygulamasını yasakladı
Deprem bölgesi için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
06 Aralık 2023 Çarşamba 08:56:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 08:56:00

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Kaynak: AA

ABONE OL

FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, Ankara merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan 4 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Etiketler : fetö operasyon gözaltı
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX