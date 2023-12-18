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Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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18 Aralık 2023 Pazartesi 08:33:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 08:33:00

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

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Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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