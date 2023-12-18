Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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