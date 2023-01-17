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17 Ocak 2023 Salı 09:05:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 09:05:00

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi

Etiketler : ankara fetö operasyon
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