Ankara merkezli 25 ilde düğmeye basıldı! Büyük operasyon

Ankara'da MİT-Emniyet'in ortak FETÖ operasyonunda çoğu eki asker 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

AA'da yer alan haberde Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Açıklamada, aralarında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile örgütün 2 "mahrem imamı"nın bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 25 ilde operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Şüphelilerden 41'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.