  • BIST
    1292.99
  • Dolar
    7,7041
  • Euro
    9,1365
  • Altın
    466,9370
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Masada önemli konularla toplanıyorlar...
Ankara Karabağ'da sahada olmak istiyor
Akşener'e geçmişini hatırlattı
Asırlık buluşma...
Fahrettin Altun'dan Ahmet Kekeç yazısı
Tarihi anlar... Aliyev 27 yıl sonra ilk kez...
ABD ordusu, dünya genelinden veri akışı satın aldığı ortaya çıktı
Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da
Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama
BAE destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde su kesintileri protesto edildi
Yunan medyasından itiraf: Türk SİHA'ları bizi çok zorlayacak
Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu
İletişim Başkanı Altun: Ahmet Kekeç dosdoğru bir kalemdi
Bakan Varank: Demir çelikte dünya birincisiyiz
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
Pompeo, Türkiye'ye geldi
Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Bakan Koca: Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi
Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Trump, iddiasını sürdürüyor: Seçimleri ben kazandım
Tuğba Yurt'tan müjde...
17 Kasım 2020 Salı 09:04:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 09:05:00

Ankara Karabağ'da sahada olmak istiyor

ABONE OL

Karabağ'da Ortak Türk-Rus Komuta Merkezi'nin işleyişi konusunda yürütülen ilk görüşmeler sahaya ilişkin ‘teknik detaylar'a takıldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya görüşmeler için gelen Rus heyet, “Türk askerinin çatışma bölgesine girmeden, İHA'larla gözlem yapacağını” dile getirdi. Ankara, “Sahada sınırlı sayıda da olsa asker bulundurmalıyız” talebinde ısrar etti. Heyet, “Yetkimiz yok, Moskova'ya danışalım” diyerek Ankara'dan ayrıldı.

Karabağ’da Türk askerinin üstleneceği görev konusunda Ankara ve Moskova arasında başlayan görüşmeler yeniden başlayacak. Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği topraklardan çıkarılması için imzalanan ateşkes uyarınca, Ortak Türk-Rus Merkezi’nin işleyişi konusunda yürütülen ilk görüşmeler “teknik detay”lara takıldı.

TEKNİK ERTELEME

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da başlayan ve iki gün süren heyetler arası toplantıda, Rus heyetin belli teknik konularda karar verme konusunda “yetkili olmadıklarını” belirterek, Moskova’ya danışmak istediklerini ilettiler. Görüşmeler bu yüzden ertelendi.

İHA’LAR KONUŞULDU

Ortak merkezde bulunacak iki ülkeden uzmanların, ateşkesi nasıl denetleyeceklerine ilişkin konularda heyetler arasında tartışmalar yapıldı. Türk ve Rus heyetleri ateşkesin denetlenmesi, anlaşmaya uyulup uyulmadığının nasıl denetleneceği, İHA’ların nasıl kullanılacağı gibi konular üzerinde görüşmeler yaptı ancak ilk görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ankara’nın Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ’da sahada sınırlı sayıda Türk askeriyle Rus askerlerinin yanında görev almasını istediğini, ancak Rus tarafının Türk askerlerinin çatışma bölgesine ayak basmadan, İHA’larla gözlem yapmakla yetinmesi gerektiğini aktardı.

TAKVİM BELİRLENECEK

Rus heyet görüşmede; Türkiye’nin Azerbaycan topraklarında oluşturulacak merkezde barış gücü misyonunu gözleme görevi olarak yürüteceğini aktardı. Buna karşılık Türk askeri heyeti Türkiye’nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere merkezin dışında sahada da ortak barış gücünde yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türk askeri heyeti sahadaki anlık bilgiler, ataşkesin denetlenmesi, anlaşmaya uyulup uyulmadığının kontrolü ve İHA’ların kullanılmasıyla ilgili sahada görevli Türk ekibinin olması gerektiğine vurgu yaptı. Karşılıklı yapılan müzakerelerden iki gün boyunca sonuç alınmaması üzerine Rus askeri heyeti Moskova’ya danışmak istediklerini söyleyerek görüşmelerden ayrıldı, Moskova’daki değerlendirme sonrasında Rus heyet yeniden görüşme takvimini belirlemek üzere Ankara’ya bilgi verecek ve görüşmeler tekrar başlayacak. Ankara- Moskova hattında yeniden başlayacak ikinci tur görüşmelerde Ortak Gözlem Merkezi’nin çalışma detaylarının netleşmesi bekleniyor.

RUSYA GÜÇ KAYDIRIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ortak Merkez’de sağlıklı bir çalışmanın yapılabilmesi için Türkiye’nin ekipleriyle ve İHA’lara sınırlı sayıda da olsa sahada yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Ateşkesin denetlenmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, Rusya’da Karabağ’a güç kaydırmaya devam ediyor. Anlaşma uyarınca bölgeye gönderilecek yaklaşık 2 bin Rus askerinin yarısı Ankara-Moskova hattında müzakereler devam ederken bölgede göreve başladı. Türkiye anlaşmanın bir oldubittiye getirilmemesi ve iki tarafın kalıcı barış sağlanması konusunda tüm detayların netleştirilerek mutabakata bağlanmasında ısrarlı.

Serenay Sarıkaya geçmişe sünger çekti! Cem Yılmaz'ın aldığı hediyeleri iade etti

Serenay Sarıkaya geçmişe sünger çekti! Cem Yılmaz'ın aldığı hediyeleri iade etti
Murat Boz ile görüntülenen Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Zeynep Farah Abdullah açıkladı: Fotoğraf 1 ay öncesine ait

Murat Boz ile görüntülenen Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Zeynep Farah Abdullah açıkladı: Fotoğraf 1 ay öncesine ait
Emre Altuğ'un yeni projesi belli oldu... Ünlü isim 'Sihirli Annem'in yeni Sadık'ı oldu

Emre Altuğ'un yeni projesi belli oldu... Ünlü isim 'Sihirli Annem'in yeni Sadık'ı oldu
Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı

Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı
Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum

Ceyda Ateş: Nazara inanmıyorum
Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor

Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor
Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı

Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı
Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu

Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu
Çırağan'da düğün var

Çırağan'da düğün var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER