Ankara-İstanbul arasına süper hızlı tren... Bakan Uraloğlu 24 TV'de müjdeyi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 TV ekranlarına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Özel'de Kaan Yakuphan sordu, Bakan Uraloğlu canlı yayında anlattı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Kaan Yakuphan'ın "Bakanlık haberini aldığınızda heyecanlandınız mı?" sorusuna cevap veren Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Yani heyecanlanmamanız mümkün değil. Gerçekten 34 yıllık bir meslek hayatı... Bunun tamamı kamu kurumunda, Karayollarında geçti. Öncelikle tabi Karayolları Genel Müdürü olmak gerçekten güzel bir hedefti, nasip oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü 5 yıl yaptık. Bu süreçte bir seçime gidilip Cumhurbaşkanımız mevcut bakanlarımızı milletvekili gösterdiğinde bu adaylardan biri de ben olabilirim diye düşünüyorsunuz. Bu gerçekten çok ciddi bir heyecan süreci. Çok şükür orada da hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız göreve devam etmiş oldu. İster istemez heyecanlanıyorsunuz çünkü çok ciddi bir sorumluluk. Bir taraftan da yapılan, verilen emek hiçbir zaman boşta kalmıyor. O emeklerinizin bir anlamda karşılığını bulmuş oluyorsunuz ve gerçekten mutlu oluyorsunuz. Bu bir sınavla bir puanla olunan bir süreç değil, takdir edilen bir süreç. Bunu yapabilecek olan bir çok arkadaşımız elbette söz konusu. Bir tanesinin de ben olabileceğimi gerçekten düşünüyordum ve böyle bir beklentim vardı. O adaylar arasından Cumhurbaşkanımızın takdirinin böyle olması elbette mutlu etti. Adaylar arasında birisi olduğumu biliyordum en azından."

HEDEFLERDE KISA VADEDE VE ORTA VADEDE NELER VAR?

Başkan Erdoğan'a yakın olmanın büyük bir şeref ve aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye Yüzyılı'nda 17 bakandan bir tanesi olmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olmak, Cumhurbaşkanımızla çok yakın çalışma imkanı bulmak çok büyük bir şeref, çok büyük bir onur bir o kadar da ağır bir yük, sorumluluk gerektiren bir yük. Bu nedenle biz gereğini yapacak ve memleketimize, milletimize hizmet edeceğiz." dedi.

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olmak, cumhurbaşkanımızla çok daha yakın çalışma imkanı bulmak, çok büyük bir yük https://t.co/iTRu29yAIY pic.twitter.com/w1s35iwVo4 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) August 3, 2023

2000 yılların başlarında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolun 29 bin 500 kilometrelere çıkarıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak baktığımızda her türlü ulaşım haberleşme ve iletişim var. Karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik ve haberleşme var.... Buralarda 2002 - 2003 yılında Cumhurbaşkanımızın seçim sürecinde gösterdiği hedefler var verdiği vaatler var. Bu noktada bakanlık olarak biz üzerimize düşeni yapmaya çalışmışız. Mevcut duruma baktığımızda 6100 km olan bölünmüş yolu 29500 km'lere ulaştırmış durumdayız. 9 bin km olan demiryolu hattını 13 bin km'lere çıkarmış durumdayız. Havaalanı sayısını 57'ye çıkarmış durumdayız. Bütün dünyadaki uçuş sayılarımızı, destinasyonlarımızı 300'ün üzerine çıkarmış durumdayız. 4.5 G haberleşme ve internette çok büyük aşama almış durumdayız. Dolayısıyla bütün sektörlerde AK Parti'nin gösterdiği hedefleri biz bakanlık olarak gerçekleştirdik ve bundan sonra da gerçekleştireceğiz."

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): Depremde yaklaşık 500 kilometre civarında yol etkilendi. Bu yolların yüzde 10 kadarında nispeten bir hasar meydana geldi https://t.co/iTRu29yAIY pic.twitter.com/BSqq8XLaHq — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) August 3, 2023

YOLLARIMIZ, KÖPRÜLERİMİZ, TÜNELLERİMİZ DEPREME KARŞI HAZIR MI?

"Siz araba kullanıyorsunuz seyahat ediyorsunuz veya siz kullanmasanız da karayolunda ne görüyorsunuz? Çizgiyi görüyorsunuz, asfaltı görüyorsunuz, peyzajı görüyorsunuz, aydınlatmasını görüyorsunuz. Onun altında halbuki o kadar çok emek var ki, menfezleriyle, yapılmış iyileştirmeleriyle, viyadüğüyle... Bu demiryolunda, deniz yolunda da aynı durumdadır. Orada çok ciddi bir emek var ama biz sadece onun konforunu yaşamış oluyoruz. Depremle ilgili de şöyle bir yaklaşımı paylaşmak istiyorum. Biz şimdi yapılardan özellikle önemli yapılardan bir kaç şey isteriz. Bir, bizim yapımız depremde hasar görmesin isteriz. İki bizim yapımız hasar görsün ama trafiğe de veya hizmetine devam etsin. Bu demiryolu da olabilir liman da olabilir. Üç, evet hasar görsün ama en azından acil yardımları ulaştırabilmeye imkan versin. Dört, yıkılmasın isteriz. Biz bu depremde bunları aşağı yukarı yaşadık. Bazılarında tamir edilebilecek hasarlar oldu yol veya demiryolu, veya havaalanı trafiğe kapandı. Bir kısmını 24 saatte açtık, bir kısmı zaten hasar görmedi. Yaklaşık 500 km civarında yolu etkiledi bunun yüzde 10'u civarında bir hasar meydana geldi. Dolayısıyla bizim oradaki yapılarımız görevini gördü. Biz yeni deprem yönetmeliğiyle beraber eskiden 475 yılda bir tekerrür eden depreme göre hesap yaparken şimdi 2475 yılda tekerrür eden depreme göre hesap yapıyoruz. Ama genel baktığımızda yapılar biraz önce söylediğim kategoride kendi görevlerini yaptı."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2053 hedeflerinden bahseden Bakan Uraloğlu, 2053 yılına kadar 168 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada 2023 hedeflerimiz vardı 2023'teyiz. 2028 hedeflerimiz var, 2035 hedeflerimiz var ve 2053 vizyonundaki bizim bütün sektörlerdeki hedeflerimiz var. Biz burada yaklaşık 193 nokta 9 milyar esasında şimdiye kadar yatırım yaptık 2002'den bugüne kadar. Bundan sonra da 2053'e kadar yaklaşık 168 milyar dolar civarında bir yatırım yapmayı hedefledik. Burada yapacağımız yatırımlara göz atacak olursak mesela otoyollarda yaklaşık 2028'e kadar 1780 km yeni otoyol yapmayı hedefliyoruz. Bütün mevcut yollarımızın 2053'e kadar bölünmüş yola ve 38 bin km'ye çıkarılmasıyla ilgili bir hedefimiz var. demiryollarına baktığımızda 2028'e kadar 3360 km yeni demiryolunu hizmete açmayı düşünüyoruz. 5719 km'de çalışacağız 3360 km'sini açacağız. Şu anda havalimanı sayısı 57, inşaatı devam eden 3 tane daha var 2028'e kadar bunu 60-61 sayısına çıkarmış olacağız. Bir çok ilimiz artık havaalanı ile irtibatlı hale gelmiş olacak. Kanal İstanbul'la ilgili inşallah başlamış olacağız. En büyük projemiz o olmuş olacak. 2028 yılına gitmeden biz başlamış olacağız. Onun bir inşaat süreci var. Orada proje süreçlerini vesaire bitirdik. Artık birinci derece gündemimizde. Bu yıl belki başlama imkanı olmayacak ama önümüzdeki yıl başlamış olacağız. Çok yakından takip ediyoruz. Haberleşmede yine baktığımızda 5G'ye geçmiş olacağız ve bütün Türkiye'yi 5G'ye kapsamış olacağız. İnternet erişiminde 91 milyonlara çıktık, 100 milyonlara ulaşmış olacağız. 2028 hedeflerimiz bunlar."

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): 2002'den bugüne 193.9 milyar yatırım yaptık. Bundan sonra 2053 yılına kadar yaklaşık 168 milyar dolar civarında bir yatırım yapmayı hedefledik https://t.co/iTRu29yAIY pic.twitter.com/egn2tB248x — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) August 3, 2023

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA DEMİRYOLLARINDA NE PLANLANIYOR?

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"En son Ankara-Sivas demiryolu açılıncaya kadar 8 tane ilimiz hızlı tren hattıyla buluşmuştu. Onunla birlikte 11 ile ulaşmış olduk. Tabi bizim 2053 vadesinde bunların 52 ile çıkarılması var hedeflerimiz arasında. 2028 projeksiyonuna bakacak olursak Cumhurbaşkanımızın almış olduğu 5 yıllık yetki çerçevesinde neler yapabiliriz? Öncelikle karayolları üzerindeki yükü biraz daha demiryoluna yükleyeceğiz. Kesinlikle bu ülkemiz için daha ekonomik ve daha güvenli. Şu anda hızlı treni konuşuyoruz bir çok yerde ama bizim projelerimizden bir tanesi de Ankara ile İstanbul arasında saatte 350 km hızda seyredecek süper hızlı trenin inşaatını başlatmayı düşünüyoruz. Onun projesiyle ilgili çalışmaya başladık. Yine Ankara- İzmir hattını 2028'e kadar bitirmiş olacağız. Bursa-Bandırma'yı bitirmiş olacağız. Mersin, Adana, Osmaniye Gaziantep hattını, yaklaşık 312 km civarında, onu bitirmiş olacağız. Yine Yerköy-Kayseri, İstanbul'u konuşacak olursak Halkalı-Kapıkule'yi bitirmiş olacağız. Kuzey Marmara Hızlı Tren hattını Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen hattı muhtemelen bitirmiş olacağız. Kent içi raylı sistemlerde çalışmaya devam ediyoruz onlarda da yine çalışmaya devam edeceğiz."

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (@a_uraloglu): Karayollarının üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığını demir yollarına yükleyeceğiz. Bu ülkemiz için daha ekonomik ve daha güvenli https://t.co/iTRu29yAIY pic.twitter.com/GpCY1EGZSz — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) August 3, 2023

GAYRETTEPE-KAĞITHANE METROSUNDA SONA GELİNDİ

"Burada biz sohbet ederken İstanbul'un raylı sistemler haritası var. Ben size diyeyim ki Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü iki gün kapatıyoruz diyeyim. İstanbul çöker. Gerçekten bunları iki gün kapatalım esasında birkaç saat kapatalım İstanbul'da trafik ne hale gelir. İki tane 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü bunlar kapasitelerini doldurmuş durumda. Burada Marmaray ve Avrasya Tüneli çok ciddi kapasite almış durumda. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden her gün yaklaşık 100 bin araç geçiyor ve bunların çoğu da ağır taşıt. İstanbul'a bu anlamda daha yapılması gerekenler var biz de bunları yapmaya gayret ediyoruz. İstanbul'da 338 km civarında raylı sistem var. Bu Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanı olduğunda 23 km idi sadece. 2019 yılına gelinceye kadar biz bunu artıra artıra 250-300'lerin üzerine çıkardık. Baktığınızda yerel yönetimlerin şu ana kadar AK Parti dönemindekileri de katarsak, çünkü diyelim 21 km'lik hattın 19 km'si bitti 2-3 km'si kalmış onu da gelmiş mevcut yeni yönetim hizmete açmış. Bunları da katarsak toplam 338 km'de 45 km yapılmış olan bir hat var. Pratikte baktınız mı 20 km'ler civarında. Dolayısıyla burada yapılan bütün hizmetleri bütün raylı sistem sayın Cumhurbaşkanımızın ilk belediye başkanlığı sonra AK Parti hükümetlerimizde 2019 yılına kadar belediyecilik tarafında yapılanlar ve yine 2010-2012'den bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yapılanlar var. Gayrettepe Kağıthane arasını Havaalanına giden yeri inşallah orayı bitireceğiz, birkaç ay içerisinde açmış olacağız. Havaalanına çok hızlı bir şekilde ulaşmış olacağız. Yine Sirkeci-Kazlıçeşme arasını, 9-10 km civarında, esasında orası çok eski bir hattır. Komple rehabilite ettik bisiklet yollarıyla birlikte orayı bitirmiş olacağız. Diğer projelerimize de biz devam edeceğiz."

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ

Yap-işlet-devret modeline gelen eleştirilere açıklık getiren Bakan Uraloğlu, yapım ve yatırım döneminde devletin kasasından bir kuruşun çıkmadığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu biz icat etmiş değiliz. Bu İngiltere kökenlidir. Yaygın uygulayan ülkelerden biri de Fransa'dır. Bunun da bir Türk modeli var bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan, Cumhurbaşkanlığı döneminde biz bunu geliştirdik. Bir defa yapım, yatırım döneminde devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Bu hem finansman hem yapım modelidir. Siz bu modelle ihale ettiğiniz bir işte gerçekten yapımcı yatırımcıyı, yapımcıyı tutamıyorsunuz. Niye, bir an önce bitirip hizmete açması lazım ki çark dönsün. Devletin kasasından çıkmadı peki bu garantileri niye ödüyoruz diyenler var. Esasında geçmiş dönemde bunları dile getirenler İBB'yi kazandıklarında, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunda esasında yap işlet devret modeliyle kendi yapacağı işler olacağı beyanında var esasında. Bunu biz Türk modeli olarak biraz uyarlamış olduk. Burada sadece otoyollar değil havaalanları var, limanlar var yap işlet devret olarak yaptığımız."

İSTANBUL'A REKORTMEN HAVALİMANI

"Biz biraz önce bahsettiğim 193,9 milyar dolarlık yatırımı yaptık bakanlık olarak. Bunan sadece yüzde 20'si yap işlet devret modelidir. Kalan yüzde 80'i normal bizim diğer kaynaklarımızdan yapılan işler esasında. İstanbul Havalimanı gerçekten kargoda, uçuş sayılarında ve yolcu trafiğinde gerçekten rekorlar kırıyor. Bunun ne kadar doğru bir yatırım olduğunu buradan görebiliyoruz. Yaklaşık 10 milyar euroluk bir yatırım yapıyor. Bir yandan 8 milyar euroluk bölümünü tamamladı, 10,5 milyar euroya tamamlamış olacak. Devlete buradan da 22-25 milyar euro da kira ödenecek burada. 300'e yakınını da ödemiş oldu. Pandemide biraz kesinti oldu ama ödemiş oldu. Burada devlet adına, kamu adına yapılmış çok ciddi bir yatırım var. Bugün karayollarının bu kadar gelişmesinde bu havalimanının çok büyük katkısı var. Antalya'da biz bir ihale yaptık ve yaptığımız ihalede 800 milyon euroluk bir yatırım şartı koyduk ve devlete ne kadar kira vereceğine ilişkin yarıştırdık ve yaklaşık 8,5 milyar euro devlete kira verecek ve bunun yüzde 25'lik bölümünü de 2,2 milyar euro civarındakini biz esasında devletin kasasına koyduk. Biz Esenboğa Havalimanı'nda da aynısını yaptık. Bir kaç yıl içerisinde devletin bu yap işlet devretlerden aldığı paraları oradan gelir paylaşımı modeli var. Otoyollarda garantiler dolduktan sonra gelir paylaşımı olacak ve bunlar bir kaç yıl içerisinde Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı yatırımları karşılar boyutta olacak. Yani onun için yap işlet devretlerle ilgili yaklaşım böyle olması daha doğru olur."