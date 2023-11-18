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18 Kasım 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 10:15:00

Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Ankara'da, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Ankara kent genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : meteoroloji ankara sağanak uyarı
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