Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Ankara'da, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Ankara kent genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
- Başkan Erdoğan'ın Berlin ziyareti Avrupa basınında geniş yer aldı
- İsrail'in Gazze katliamı... Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında
- MSB, Deniz Harp Okulunun kuruluş yıl dönümünü kutladı
- Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
- AK Parti'de her il için özel çalışma yapılıyor
- İstanbul için çok kuvvetli yağış uyarısı