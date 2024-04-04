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04 Nisan 2024 Perşembe 00:18:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 00:18:00

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın: Büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde öğlen saatlerinde başlayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

İvedikköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının, Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra helikopterle havadan müdahale sonucu büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Etiketler : Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi Yangın Kontrolünde
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