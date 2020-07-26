26 Temmuz 2020 Pazar 19:49:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 19:49:00
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ'ye ağır darbe!
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2014'ten bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 935 operasyon düzenledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2014-2020 döneminde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi.
Gözaltına alınan 27 bin 309 kişiden 10 bin 21'inin tutuklandığı operasyonlarda 2 bin 820 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.
July 26, 2020
- Irak'ta askeri üste iki ayrı patlama meydana geldi
- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ'ye ağır darbe!
- Tarihi bina boşaltılıyor... Ayasofya Müzesi olacak
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Çanakkale'deki yangınların hepsi kontrol altında
- Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti
- CHP'li Hüseyin Aygün'ün paylaştığı fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı