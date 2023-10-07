Ankara Cup sona erdi, sıra Bodrum Cup'ta!

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın beşinci etabı, Ankara'daki Regnum Golf & Country Club'ta düzenlenen Ankara Regnum Cup ile gerçekleşti.

100'e yakın oyuncunun katıldığı Ankara Regnum Cup'ta, birinci sırayı alan Zafer Altınok, 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası beşinci etabının şampiyonu oldu.

Maçkolik, Acıbadem Sports, Mohair & Angora, Pusula Enerji, Otto Nuts, Lig Radyo, Makhill Taşımacılık, Renk Matbaa ve Ankara Regnum Golf & Contry Club'un sponsorluk desteğinde bulunduğu Ankara Regnum Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler şu şekilde:

Erkek - Genel Kategori

1-Zafer Altınok

2-Cem Erman

3-Ertaç Kayaoğlu

4-Evren Sürmen

5-Göksel Aksu

6-Çağlar Sarıhan

7-Ralph Gabriel Tolga

8-Serdar Sarıoğlu

9-Tanıl Akyüz

10-Furkan Nebioğlu

Erkek Senyör 45+

1-Çağlar Sarıhan

2-Selçuk Bir

3-Osman Bayazit Genç

Erkek Senyör 55+

1-Osman Bayazit Genç

2-Aydın Salur

3-Selçuk Çolpan

Mohair & Angora Hole In One Challenge Kazananı

Ralph Gabriel Tolga

Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge Kazananı

Ahmet Müftüoğlu

Maçkolik Pairs Cup

1-Ralph Gabriel Tolga & Yaman Zoral

2-Ertaç Kayaoğlu & Mustafa Ünlü

3-Faruk Pazarcı & Murat İçin

Pusula Energy Last Day Cup

1-Aydın Yılmaz

2-Turgut Bingöl

3-Sertan Güntaç

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın yedinci etabı, 6-8 Ekim 2023 tarihlerinde Bodrum Regnum Golf & Country Club'un ev sahipliğinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek.

ALTINCI ETAP BODRUM'DA!

2018 yılında kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın altıncu etabı ise bu hafta sonu Muğla'nın Bodrum ilçesinde 100'e yakın oyuncunun katılımıyla düzenlenecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'da, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor.

Bodrum Regnum Cup'ta eski A Milli Takım oyuncularından Aydın Yılmaz da mücadele edecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın altıncı etabı olan Bodrum Regnum Cup'a, bundan önceki beş etapta da olduğu birçok sponsor destek verecek. Maçkolik, Acıbadem Sports, Makhill Taşımacılık, Dost Cam, PolyGreen, Lig Radyo, Renk Matbaa, Bodrum Regnum Golf & Country Club bu önemli turnuvanın sponsorları arasında yer alıyor.

Bodrum Regnum Golf & Country Club'taki Bodrum Regnum Cup organizasyonu kapsamında ayrıca; Maçkolik Pairs Cup (çiftli oyun), PolyGreen Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve Makhill Taşımacılık Longest Drive Shot (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.