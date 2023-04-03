Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, hakaret ve tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "YSK başkan ve üyelerinin yürüttükleri kamu görevi ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları ile yazılı ve görsel medyada kimi şahıslar tarafından kamu görevlisine hakaret, tehdit ve benzeri suçları içeren yorum ve paylaşımlarda bulunulduğu yönündeki tespitler doğrultusunda soruşturma başlatılmış olup suç teşkil eden hususlar ile şüphelilerin belirlenmesi yönünde gerekli talimatlar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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