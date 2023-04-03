VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı
Depremzedelere hukuki destek için çalışma masaları kuruldu
Bali'de tatil
İİT'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarının durdurulması için BM'ye "sorumluluk üstlenme" çağrısı
"Deprem bölgesindeki öğrenciler, farklı illerdeki okullarda sınava girebilecek"
"PKK ile mücadele İsveç'in organize suçla mücadelesine de yardımcı olacak"
03 Nisan 2023 Pazartesi 15:22:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 15:22:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile üyeleri hedef gösterici, hakaret ve tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "YSK başkan ve üyelerinin yürüttükleri kamu görevi ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları ile yazılı ve görsel medyada kimi şahıslar tarafından kamu görevlisine hakaret, tehdit ve benzeri suçları içeren yorum ve paylaşımlarda bulunulduğu yönündeki tespitler doğrultusunda soruşturma başlatılmış olup suç teşkil eden hususlar ile şüphelilerin belirlenmesi yönünde gerekli talimatlar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : ankara cumhuriyet başsavcılığı ysk soruşturma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX