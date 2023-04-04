Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti soruşturması açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu
Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin bazı medya kuruluşlarında yayımlanan haberler üzerine yaptığı açıklamada, "soruşturmaya bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığı, soruşturmayı yürüten savcıların görevlerine devam ettiği" belirtildi.
Haberdeki aynı savcıya ilişkin "ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan" ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "soruşturmanın bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısınca titizlikle yürütüldüğü" ifade edildi.
Başsavcılık ayrıca soruşturma şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın ilk gözaltı tutanağının kaybolduğuna ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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