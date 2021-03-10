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10 Mart 2021 Çarşamba 09:17:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 09:17:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Etiketler : bylock fetö gözaltı
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