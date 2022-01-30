ANKA SİHA'ya yerli motor

ANKA silahlı insansız hava aracı (SİHA), yerli ve milli üretilen PD170 motoru ile uçuyor.

Konuyla ilgili konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA SİHA'nın, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş tarafından üretilen yerli ve milli TEI PD170 motoru ile uçtuğunu açıkladı.

TEI ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 27 Aralık 2012 tarihinde imzalanan Operatif İHA Motoru Projesi, MALE sınıfı insansız hava araçları ihtiyaçları doğrultusunda üstün teknik özelliklere sahip olan bir turbo dizel havacılık motorunun yurtiçi imkanlar ile geliştirilmesini kapsamaktaydı.

ANKA İHA başta olmak üzere yerli İHA'ların motor ihtiyaçları için gerçekleştirilen PD170 ilk uçuşunu yine ANKA İHA ile 27 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti. ANKA'nın yurt dışından ithal edilen motoruna göre daha güçlü ve daha az yakıt tüketimine sahip bir motor. Ayrıca PD170'in AKINCI TİHA (AKINCI-C) ve Bayraktar TB3 İHA'da da kullanılması planlanıyor.

ABD VE BİRÇOK ÜLKE İLE İHRACAT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Ocak 2021'de, PD170 İHA motorunun ihracatı için Tayland, Malezya, Pakistan ve hatta ABD ile görüşmeler yapıldığını aktaran TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit özellikle yakıt tasarrufu ve maliyeti ile öne çıkan bir ürün olduğunu belirtmişti. Akşit, PD-170 ile ilgili olarak, "Gururla söylüyoruz ki bu sınıfta bu performansıyla İHA motoru Amerika'da yok. Onların kendi motor şirketleri tabii ki var. Fakat bizimki kadar yüksek irtifada bu yakıt sarfiyatıyla bu gücü üretebilen yok. Onlar bile ilgileniyorlar." ifadelerini kullanmıştı.