VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Sonucu korkunç olur"
Komşuda 'Made in Turkey' şoku!
Mütefekkir Cevdet Said vefat etti
MTV ödemesinde yarın son gün
Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı
Bakan Çavuşoğlu: Maldivler ile ticaret hacmimizin 100 milyon dolara çıkarılmasını hedefliyoruz
ANKA SİHA'ya yerli motor
Terör örgütü PKK'nın kirli yöntemleri deşifre oldu
Sözde bölge sorumlusu itirafçı oldu!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Faz-1 aşaması tamamlandı
Teröristler çembere alındı!
HDP'li Güzel, sırra kadem bastı!
Tarihi Türkiye itirafı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım!
Çatalca'da minibüs devrildi... 10 polis yaralandı
Rakip dükkana levye ve sopalarla saldırdılar
Kuzey Kore'den tehlikeli hamle
Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarı
500 bin gence gelir kapısı
İstanbul Havalimanı Avrupa lideri oldu
Kuzey Kore'de sıra dışı yasak!
Damacana ve kütüklü doğal spor salonu
30 Ocak 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 13:00:00

ANKA SİHA yerli motor PD-170 ile uçuyor!

Kaynak: DefenceTurk

ABONE OL

TUSAŞ tarafından yerli ve milli geliştirilen ANKA SİHA, yerli motor "PD170" ile uçuyor. Öte yandan yerli ve milli İHA motorunun ihracatına ilişkin olarak da aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkelerle görüşmeler sürüyor.

ANKA silahlı insansız hava aracı (SİHA), yerli ve milli üretilen PD170 motoru ile uçuyor.

Konuyla ilgili konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA SİHA'nın, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş tarafından üretilen yerli ve milli TEI PD170 motoru ile uçtuğunu açıkladı.

TEI ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 27 Aralık 2012 tarihinde imzalanan Operatif İHA Motoru Projesi, MALE sınıfı insansız hava araçları ihtiyaçları doğrultusunda üstün teknik özelliklere sahip olan bir turbo dizel havacılık motorunun yurtiçi imkanlar ile geliştirilmesini kapsamaktaydı.

ANKA İHA başta olmak üzere yerli İHA'ların motor ihtiyaçları için gerçekleştirilen PD170 ilk uçuşunu yine ANKA İHA ile 27 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti. ANKA'nın yurt dışından ithal edilen motoruna göre daha güçlü ve daha az yakıt tüketimine sahip bir motor. Ayrıca PD170'in AKINCI TİHA (AKINCI-C) ve Bayraktar TB3 İHA'da da kullanılması planlanıyor.

ABD VE BİRÇOK ÜLKE İLE İHRACAT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Ocak 2021'de, PD170 İHA motorunun ihracatı için Tayland, Malezya, Pakistan ve hatta ABD ile görüşmeler yapıldığını aktaran TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit özellikle yakıt tasarrufu ve maliyeti ile öne çıkan bir ürün olduğunu belirtmişti. Akşit, PD-170 ile ilgili olarak, "Gururla söylüyoruz ki bu sınıfta bu performansıyla İHA motoru Amerika'da yok. Onların kendi motor şirketleri tabii ki var. Fakat bizimki kadar yüksek irtifada bu yakıt sarfiyatıyla bu gücü üretebilen yok. Onlar bile ilgileniyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : ANKA SİHA YERLİ MOTOR
Hem sundu hem ödül aldı

Hem sundu hem ödül aldı
Kalbinin sesini dinle

Kalbinin sesini dinle
Harçlığı elinde gezdi

Harçlığı elinde gezdi
Önceliği kızı

Önceliği kızı
Kışın ilk kardan adamı!

Kışın ilk kardan adamı!
Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek

Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek
Hayranının gözünden karakalem Seçil

Hayranının gözünden karakalem Seçil
acımasız yorumlara maruz kaldım

acımasız yorumlara maruz kaldım
Londra iddiası asılsız çıktı

Londra iddiası asılsız çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER