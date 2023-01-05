VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit polis Fethi Sekin için Elazığ'da anma
2022 dünya ayrımcılık gündemi
Lecceli futbolcular Umtiti ve Banda ırkçılığa maruz kaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Yolsuzluk davasında hüküm giyen eski Malezya Başbakanı, yeniden yargılanmak için BM'ye dilekçe verdi
Sarıkamış şehitleri 6-8 Ocak'ta "Biz Hep Aynı İzdeyiz" mottosuyla anılacak
Başkan Erdoğan: Seçim tarihini güncelleyebiliriz
Ödeme planı nasıl olacak? Proje ne zaman başlayacak?
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı!
Başkan Erdoğan: Bizim icraatımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayali bile yetişemez
İsrail hapishanelerinde 40 yıllık mahkumiyetini tamamlayan Filistinli tahliye edildi
Norveç, Ukrayna'ya 10 bin modern top mermisi gönderdiğini açıkladı
Hırvatlar, Avro Bölgesi'ne dahil olmanın getirdiği değişim sürecini değerlendirdi
Geleneksel atlı sporlarda amaç gençleri ata sporlarıyla buluşturmak
Fuat Oktay, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti
"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmaması"na ilişkin bir çalışma olmadığı öğrenildi
Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanı Aydın: Türkiye, küresel daralmanın kazananı ola...
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası
Gelecek haftadan itibaren "amansız elli" soğukları geliyor
Antalya'da patlama meydana gelen bölgede temizlik yapıldı
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Tarihi kalede defineci tehdidi
Dünya ayvayı Türkiye'den yiyor
El ele mutlu koşacağız
05 Ocak 2023 Perşembe 14:10:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 14:10:00

AYM'den HDP kararı! Hazine yardımına geçici bloke koydu

ABONE OL

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini "tedbiren" kabul etti.

AA'da yer alan habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüştü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.

Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı aldı.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun kısa kararının da gün içinde yazılması bekleniyor.

KAPATMA DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

HDP'nin kapatılması istemli davada ceza yargılaması davası prosedürü işleniyor. HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti.

Başsavcı Şahin'in 10 Ocak 2023'teki sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Etiketler : 0
Emina'nın kalbinin direktörü!

Emina'nın kalbinin direktörü!
Yıkılmadım ayaktayım pozu

Yıkılmadım ayaktayım pozu
Aslışah Alkoçlar'dan sekizinci ay pozu

Aslışah Alkoçlar'dan sekizinci ay pozu
Senaryo okuyoruz

Senaryo okuyoruz
Kıyafetlerin geliri hayvan barınaklarına

Kıyafetlerin geliri hayvan barınaklarına
20 bin kişilik koro

20 bin kişilik koro
Tek kalma enerjisini seviyorum

Tek kalma enerjisini seviyorum
Neveser'den ‘Gidesim Var'

Neveser'den ‘Gidesim Var'
Defne olarak dönüyor

Defne olarak dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX