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23 Ekim 2023 Pazartesi 21:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 21:00:00

NATO'dan İsveç'in katılım protokolünün TBMM'ye sevki hakkında açıklama

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in katılım protokolünü imzalamasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etmesini memnuniyetle karşıladı.

Stoltenberg, protokolün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü imzalamasını ve TBMM'ye sevk etmesini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Onay için hızlı bir oylama yapılmasını ve İsveç'i çok yakında tam bir NATO Müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hafta sonu yaptığımız görüşmede de ifade ettiğim üzere, bu durum tüm İttifak'ı daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır."

Stoltenberg, yarın İsveç'i ziyaret ederek Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya gelecek.

Etiketler : NATO İSVEÇ TÜRKİYE
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