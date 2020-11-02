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02 Kasım 2020 Pazartesi 17:42:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 12:29:00

Anadolu'daki okullara sıra yapıyorlar

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Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgınına rağmen fedakarca çalışıp sıra üreterek Anadolu'daki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Lisenin metal işleri bölümündeki 13 öğrenci, öğretmenleri öncülüğünde Kovid-19 tedbirleri eşliğinde üretime devam ediyor. Lisenin müdürü Turan Altıok, "Milli Eğitim Bakanlığımızın vasıtasıyla 5 bine yakın sıra siparişi aldık. Bunun yarısını hazırlayarak dağıtıma hazır hale getirdik. Siirt, Malatya, Erzurum ve Çorum'a 220'şer takım sıra yolladık" dedi.

Etiketler : Anadolu'daki okullar sıra Turan Altıok
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