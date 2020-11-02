Anadolu'daki okullara sıra yapıyorlar
Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgınına rağmen fedakarca çalışıp sıra üreterek Anadolu'daki okulların ihtiyacını karşılıyor.
Lisenin metal işleri bölümündeki 13 öğrenci, öğretmenleri öncülüğünde Kovid-19 tedbirleri eşliğinde üretime devam ediyor. Lisenin müdürü Turan Altıok, "Milli Eğitim Bakanlığımızın vasıtasıyla 5 bine yakın sıra siparişi aldık. Bunun yarısını hazırlayarak dağıtıma hazır hale getirdik. Siirt, Malatya, Erzurum ve Çorum'a 220'şer takım sıra yolladık" dedi.