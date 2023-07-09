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09 Temmuz 2023 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 11:45:00

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bağlantı yolu çalışması başlatıldı

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde ulaşım, Kocaeli Stadyumu bağlantı yolu yapımı dolayısıyla servis yoluna aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yapılan D-100 kara yolundan Kocaeli Stadyumu ve Alikahya organize sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu için çalışmalar sürüyor.

Hyundai fabrikası önünde yer alan otoyol altındaki menfez yıkılarak yerine kirişli prefabrik köprü yapılacak. Menfez yıkım işine başlanmadan otoyol yanında 700 metre uzunluğunda servis yolu oluşturuldu. Çalışmalar doğrultusunda, otoyolun Ankara istikametindeki ulaşım, servis yoluna aktarıldı.

Otoyol altındaki menfezin yıkımı esnasında trafik akışının aksatılmaması için işlemler aşamalı gerçekleştirilecek. İlk aşamada Ankara istikameti daha sonra İstanbul istikametinde menfez yıkılacak.

Kocaeli Stadyumu ve Alikahya organize sanayi bölgelerine ulaşım, 13 kilometre uzunluğundaki 30 metre genişlikli olarak planlanmış imar yoluyla sağlanacak. Proje kapsamında 4 prefabrik öngerme kirişli köprü ve D-100 kara yolu üzerinde de çelik yaya üst geçidi inşa edildi.

Ayrıca otoyol üzerinde, eski köprü yıkılarak yerine öngerme kirişli köprü yapılacak.

Etiketler : anadolu otoyolu kocaeli yol çalışması ulaşım
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