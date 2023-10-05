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05 Ekim 2023 Perşembe 10:52:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 10:52:00

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Hocaoğlu, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin azaldığı bölgede polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Sis, kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kent üzerine çöken sis tabakası, dronla görüntülendi.

Etiketler : sis azaltma Düzce geçişi Anadolu Otoyolu
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