Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Lüks otomobil kağıt gibi ezildi
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırla çarpışan lüks otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde seyreden C.B. idaresindeki 34 AGA 730 plakalı otomobil, M.K. yönetimindeki 54 SK 936 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler otomobilde sıkışan Gökhan Usanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü C.B. ile Y.B. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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