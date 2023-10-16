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16 Ekim 2023 Pazartesi 23:10:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 23:10:00

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme trafik kazası

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

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Etiketler : KAZA ANADOLU OTOYOLU KOCAELİ
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