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16 Ekim 2023 Pazartesi 23:10:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 23:10:00
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme trafik kazası
Kaynak: AA
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
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