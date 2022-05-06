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AN VE ZAMAN “Özgenur Reyhan Güler”
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06 Mayıs 2022 Cuma 12:28:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 12:29:00

AN VE ZAMAN “Özgenur Reyhan Güler” 8 Mayıs Pazar, 21.15

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24 TV ekranlarında tarih yeniden yazılıyor. Her Pazar sizleri tarihin arka odalarında dolaştıran “An ve Zaman” yenilenen yüzü ile sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

8 Mayıs Pazar gününden itibaren Özgenur Reyhan Güler'in sunumuyla tarihe dair tüm bilinmeyenler bu programda açığa çıkıyor.

Özgenur Reyhan Güler'in sunumuyla tarihe dair büyük meseleleri açığa çıkarırken, bir yandan da bilinmeyen ayrıntılar tartışılıyor.

"An ve Zaman"da bu hafta "Osmanlı'dan Günümüze Mutfak Kültürü" nün tarihi konuşuluyor.

· Osmanlı sarayı ve sosyal hayatında yeme içme kültürü nasıldı?

· Sofra adabı ve misafir ağırlama kuralları neydi?

· Hangi padişah nasıl beslenmeyi tercih ederdi?

· Tabaklar ve sunumlar nasıl ve kimler tarafından seçilirdi?

Osmanlı'da yeme içme kültüründen mutfak kültürünün antropolojisine dair tüm bilinmeyenleri, Yazar Mehmet Mazak ve Gastronomist, Araştırmacı, Yazar Nilgün Tatlı'nın katılımlarıyla bu hafta An ve Zaman'da konuşuyoruz.

"An ve Zaman" Özgenur Reyhan Güler'in moderatörlüğünde; birbirinden değerli konuklarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar gününden itibaren her Pazar, saat 21.15'te 24 TV'de.

Etiketler : Özgenur Reyhan Güler 8 Mayıs Pazar An ve Zaman
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