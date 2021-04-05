Amiraller Bildirisi'nin “siyasi ayağı” göründü!

Katıldığı bir Youtube canlı yayınında konuşan Erdoğdu, 103 emekli amiralin parmak sallar nitelikteki darbe imalı bildirisine ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Amiraller tarafından yayınlanan bildirideki "Aksi halde..." tehdidi netleşti.

"Amirallerden Allah razı olsun" diyen CHP'li Aykut Erdoğdu, Ak Partilileri tehdit ederek "Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin, vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün" şeklinde konuştu.

İşte o video: