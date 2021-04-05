Amiraller Bildirisi'nin “siyasi ayağı” göründü!
103 emekli amiralin yayınladığı darbe imalı bildiriye ilişkin CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal bir açıklama geldi. Erdoğdu, amiraller için "Hepsinden Allah razı olsun" derken AK Partilileri de TRT canlı yayınında yargılayacaklarını söyledi.
Katıldığı bir Youtube canlı yayınında konuşan Erdoğdu, 103 emekli amiralin parmak sallar nitelikteki darbe imalı bildirisine ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.
Amiraller tarafından yayınlanan bildirideki "Aksi halde..." tehdidi netleşti.
"Amirallerden Allah razı olsun" diyen CHP'li Aykut Erdoğdu, Ak Partilileri tehdit ederek "Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin, vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün" şeklinde konuştu.
İşte o video: