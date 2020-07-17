Teröriste skandal hitap!

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17 Temmuz 2020 Cuma 08:54:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 09:04:00

Amerikalı komutan teröriste "general" dedi

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ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı McKenzie, geçen hafta terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesini teyit etti ve teröristten "general" diye bahsetti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie, Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuştu. Suriye’nin kuzeydoğusunda geçen hafta terör örgütü PKK/YPG’nin ele başı Mazlum Abdi ile görüştüğünü doğrulayan ve terörist elebaşından ‘general’ diye bahseden McKenzie, terör örgütü DEAŞ’a karşı ortaklığın süreceği mesajını verdi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Ferhat Abdi Şahin, Şahin Cilo ve Mazlum Kobani isimlerini kullanan PKK’lı Abdi, hafta sonu Twitter’dan Amerikalı komutanın kendisini ziyaret ettiğini duyurmuş, Pentagon ise sessiz kalmıştı.

DESTEK SÖZÜ

Röportajda görüşmeyi doğrulayan McKenzie, “Fırat Nehri Vadisi’nin doğusunu ziyaret ederken ‘General’ Mazlum’la görüşme fırsatım oldu. Oradaki askerlerimizi de ziyaret ettim. ‘General’ Mazlum’a kendileriyle ortaklığımızın devam ettiği mesajını verdim” ifadelerini kullandı.

Abdi ile görüşmesinde Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin yönetimindeki kamp ve cezaevlerinin de gündeme geldiğini belirten CENTCOM Komutanı, “Bunları doğrudan biz yönetmiyoruz. Ancak hem güvenlik açısından hem de insani açıdan endişeliyiz. O nedenle SDG’ye, özellikle yerlerinden edilmiş halkla ilgili elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda yaşayanlarla ilgili özellikle kaygılı olduğunu ifade eden CENTCOM Komutanı, şu aşamada kamplarda koronavirüs salgınının görülmediğini ancak buradaki grupların özellikle riske daha açık olduğunu, olası bir enfeksiyonun yayılmasının etkileri konusunda endişeli olduklarını belirtti.

YEREL KOLLUK GÜCÜ

Bölgede her zaman düşük düzeyde de olsa bir DEAŞ sorunu olacağını da belirten General McKenzie, “SDG ortaklarımızla birlikte kontrol edebildiğimiz bölgelerde yerel güvenlik oluşumlarının devreye girmesini ve dış desteğe ihtiyaç duyulmamasını sağlamaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu. CENTCOM Komutanı, bölgede yerel bir kolluk kuvveti benzeri birimin kurulmasının amaçlandığını, Fırat’ın doğusunda bu kapsamda eğitim vermek amacıyla SDG ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

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