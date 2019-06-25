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25 Haziran 2019 08:00 | Salı

'Amerika ne dersin desin S-400'leri aldık'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hangi yaptırım kararı olursa olsun, Türkiye'nin Rusya'dan füze sistemini aldığını belirtti, artık S-400'lerin ne zaman teslim edileceğinin konuşulduğunu söyledi. 

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, “Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor” dedi. Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera'yla, Dışişleri Bakanlığı'ndaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ 

Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la G-20 marjında Japonya'da görüşecekleri konusunda teyitleştiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, ortak komisyon ve bu çekilme kararıyla ilgili güvenli bölgenin oluşturulması ve İdlib'in yanı sıra birçok konunun görüşmede ele alınacağını söyledi. Türkiye'nin, F-35 programının bir ortağı olduğuna ve bugüne kadar bir milyar dolardan fazla maddi katkı sağladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ABD'nin attığı adımların ortaklık anlaşmasına ve hukuka uygun olmadığını vurguladı. 

VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL 

Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çektiklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti, özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Amerika ya da herhangi bir ülkenin al dediği zaman bir ürünü alacak ya da alma dediği zaman almayacağı bir ülke değil artık. Bizim bu süreçten, S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil, çünkü Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı var.” Türkiye'nin, F-35 programının bir ortağı olduğuna ve bugüne kadar bir  milyar dolardan fazla maddi katkı sağladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ABD'nin attığı adımların ortaklık anlaşmasına ve hukuka uygun olmadığını vurguladı. 

FETÖ'YLE MÜCADELEYE DESTEK 

Çavuşoğlu açıklamalarının devamında, Ruanda'nın FETÖ'yle mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği desteğe değinerek,  “Ruanda'nın özellikle FETÖ konusunda, hemen oradaki FETÖ bağlantılı okulu kapatması, bizleri ve Türk milletini çok mutlu etmiştir” dedi. Çavuşoğlu, “Bu FETÖ terör örgütü, öyle bir illettir ki kapıdan kovsan bacadan girer. Okullar kapandıktan sonra bile değişik yöntemlerle Ruanda'da faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Biz de bugün bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaştık. Bundan sonra da yakın işbirliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı. 

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