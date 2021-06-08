Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz böyle test edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın test anını sosyal medyada paylaştı. Bakan Dönmez, "Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın enerjiye dönüşümüyle ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Dönmez, 'Enerjide Yeni Müjde' başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer verdi.
Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 8, 2021
Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak.#EnerjideYeniMüjde �� pic.twitter.com/VTu9lpXrqm
Dönmez, şunları söyledi:
"Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak."
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