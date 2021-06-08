Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz böyle test edildi

Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz böyle test edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın enerjiye dönüşümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Dönmez, 'Enerjide Yeni Müjde' başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer verdi.

Dönmez, şunları söyledi:

"Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak."