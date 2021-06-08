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08 Haziran 2021 Salı 22:23:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 22:23:00

Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz böyle test edildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın test anını sosyal medyada paylaştı. Bakan Dönmez, "Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın enerjiye dönüşümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Dönmez, 'Enerjide Yeni Müjde' başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer verdi.

Dönmez, şunları söyledi:

"Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak."

Etiketler : Karadeniz dönmez Türkiye Amasra-1 kuyusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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