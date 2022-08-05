Altun'dan Ukrayna mesajı: Bazı dostlarımız savaşın bitmesini istemiyor
Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun, Rusya'yı görmezden gelerek Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin mümkün olmadığını söyledi. Altun, "Gerçek şu ki bazı dostlarımız savaşın bitmesini istemiyor, timsah gözyaşları döküyorlar" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden hemen önce İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu.
Ukrayna savaşına ilişkin önemli mesajlar verdi.
"Uluslararası toplum Rusya'yı görmezden gelerek Ukrayna'daki savaşı bitiremez. Diplomasi ve barış hakim olmalı" dedi.
Altun, "Gerçek şu ki bazı dostlarımız savaşın bitmesini istemiyor, timsah gözyaşları döküyorlar" açıklamasını yaptı
Fahrettin Altun, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile olan ilişkilerini, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşılması için kullandığına dikkati çekti.
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