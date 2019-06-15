Altun'dan öğrencilere mesaj

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumları sizleri bekliyor. Yıl boyu gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek karşılığını bulsun. Sınav sonucunuz şimdiden vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

AA