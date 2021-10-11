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11 Ekim 2021 Pazartesi 18:28:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 18:28:00

Altun'dan muhalefete tepki: İddiaların amacı toplumsal huzurumuzu bozmak

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "siyasi cinayetler" işleneceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır" dedi.

Muhalefetin, "2023 seçimlerine giderken siyasi cinayetler olabilir" iddiasına tepkiler sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin iddiasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz"

"Ülkede korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarla paylaşmaya davet eden" Altun, şunları kaydetti:

"Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır."

"'Siyasi cinayet yalanından' medet umar hale gelmesini, milletimizin takdirine bırakıyoruz"

"Siyasi cinayet" yalanından medet umulmasını milletin takdirine bıraktığını dile getiren Altun, "FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların 'siyasi cinayet yalanından' medet umar hale gelmesini, milletimizin takdirine bırakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, bazı çevreler, geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam ettiğini vurguladı.

Etiketler : Muhalefet İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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