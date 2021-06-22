Fahrettin Altun'dan manipülasyonlara cevap

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, "müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri üzerinden yapılan manipülasyona" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında ülke ve millet olarak başarıyla sürdürülen Kovid-19 mücadele sürecinde normalleşmeye ilişkin yeni dönem uygulamalarını da açıkladığını hatırlatan Altun, şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırılması başta olmak üzere, alınan yeni kararlar, Kovid-19 salgınında zor günleri geride bıraktığımızın göstergesi olmuştur. Bu adımlardan biri de salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren müzikli eğlence mekanlarının 1 Temmuz itibarıyla belirlenecek kurallar çerçevesinde açılması ve saat 24.00'e kadar hizmet verebilmeleri olmuştur. Ancak ne yazık ki yeni normalleşme uygulamalarına milletimizle birlikte sevinmek yerine ideolojik bir çarpıtmayla 'müziğin engellendiği' şeklinde tezvirat ve manipülasyona sarılanlar olmuştur."

Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatlerinin tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlendiğini belirten Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "ACZİYET ÖRNEĞİ OLARAK KAYITLARA GEÇMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu, verdiği talimatla devletin ilgili kurumlarının salgın tedbirlerinden etkilenen sektörlerin başında gelen müzik camiasını da bu süreçte yalnız bırakmadığını ve bütün imkanlarıyla desteklediğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu gerçeğe rağmen siyasi bocalamalarını toplumsal kutuplaşma çabalarıyla örtmeye çalışanların türlü çarpıtma ve yalanlarla müzikli eğlence mekanlarıyla ilgili adımı da kullanmaya çalışmalarını milletimiz ibretle takip etmektedir. Özlem duydukları eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırmaya ve buradan siyasi rant devşirmeye girişmeleri, bir acziyet örneği olarak kayıtlara geçmiştir."

Altun, tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı salgın musibetinden tamamen kurtulmak için devlet ve millet olarak hassasiyet göstermeye devam edeceklerini ve bu başarılı mücadeleyi manipüle etmeye çalışanlara prim vermeyeceklerini bildirdi.