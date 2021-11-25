Altun'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' paylaşımı

Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir.



Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar ve atılan adımlarla kadınların güvenle yaşayacakları bir Türkiye inşası için çalışmaya devam edeceğiz.#BirlikteDURdiyelim #BirDakika