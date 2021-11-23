Altun'dan 'güçlü ve büyük Türkiye' paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." dedi.

Vazgeçmeyeceğiz.

Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır.

Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.pic.twitter.com/YG5ypscy3U — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 23, 2021



