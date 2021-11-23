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Altun'dan 'güçlü ve büyük Türkiye' paylaşımı
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23 Kasım 2021 Salı 22:53:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 22:53:00

Altun'dan 'güçlü ve büyük Türkiye' paylaşımı

Kaynak: AA

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasındaki ekonomiye ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bir video paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." dedi.


Etiketler : fahrettin altun iletişim başkanı sosyal medya
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